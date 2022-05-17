Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan diş ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Herhangi bir diş ağrısında geciktirmeden diş hekimine başvurmak gerekir” dedi.

Dr. Dt. Sancar Şimşek, yaptığı açıklamayla diş ağrısına neden olan faktörleri anlattı. Diş ağrısının birbirinden farklı birçok nedeni olabileceğine dikkat çeken Şimşek, “20’lik diş çıkartırken, diş çürüklerinde, diş eti iltihabında, diş dolgusunda olan herhangi bir problemde, bazen de diş aralarındaki boşluklar nedeniyle dişler orta ya da yüksek derecede ağrı yaparlar. Herhangi bir diş ağrısında geciktirmeden diş hekimine başvurmak gerekir. Diş ağrıları genellikle yemek yedikten sonra şiddetlenir ve ağrının yemek yüzünden olduğu kanısına varılır. Bunun nedeni yemeklerdir. Dişte sızı ve ağrı oluşur. Bu nedenle yemekten sonra dişleri iyice temizlemek şarttır” diye konuştu.

Diş ağrısı farklı komplikasyonlara neden oluyorsa mutlaka diş hekiminin gözetiminde tedavi olunması gerektiğinin altını çizen Dr. Dt. Şimşek, “Diş ağrısı sonucu apse meydana gelirse, diş fırçalama esnasında diş etki kanamaları oluyorsa, diş, ağrıyla beraber soğuğa karşı duyarlı olur ve sızlarsa vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmak gerekir” ifadelerini kullandı.



“Diş ağrısı vücudun farklı bölgelerini de etkileyebilir”

Önemsenmeyen ve geçici çözümlerle ertelenen diş çürüklerinin daha sonra ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulunan Şimşek, “İlerleyen ve uzun vadede devam eden çürükler ve kemikte ya da diş etindeki iltihaplar daha sonra yüz bölgesinde şişliklere (apse) neden olur. Daha sonra dişte meydana gelen sıcak soğuk hassasiyetiyle beraber zayıflamalar ve kırılmalara kadar giden ciddi sorunlar baş gösterebilir. Midesi hassas olan kişilerde diş çürüğünden gelen ağır ve kötü koku nedeniyle mide bulantısı da görülebilir. Diş ağrısının çene ağrısını tetiklediği de görülmüştür. Kemik kaybı, 20 yaş dişi ve diş gıcırdatma gibi nedenler çene ağrısını da beraberinde getirir. Özellikle 20 yaş dişi çıkmaya çalışırken kulak altı ve çene arasındaki bölgede, göz ve şakak bölgesinde şiddetli ağrı ve şişliğe neden olur. Çene zayıflığı ile de ağrılar oluşabilir. Çene kemiğinde meydana gelen herhangi bir kemik kaybı dişi tutmakta zorlanır ve ağrıya neden olur. Aynı zamanda çene destekli takma diş kullananların en çok şikayet ettiği konulardan biri de çene ağrısıdır” dedi.

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