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Çukurova'nın gençleri göz dolduruyor

DHA

Çukurova'nın gençleri göz dolduruyor


Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde teknik ekibin talimatı doğrultusunda A takımla birlikte antrenmana çıkan genç basketbolcular, performansları ile dikkat çekiyor. A takımda kalıcı olmayı amaçlayan gençler, hem ÇBK'ye hem de Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmek istiyor. 
Altyapı yatırım ve projeleri ile tüm spor camiasının takdirini toplayan Çukurova Basketbol'da oyuncuların gelişimine büyük önem veriliyor. Kendilerine özel antrenör, kondisyoner, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenlerle çalışan, yükselen performanslarının karşılığını da milli formayı giyerek alan gençler kulüp içerisinde de ödüllendiriliyor. ÇBK'nın Altyapılar Genel Koordinatörü Halil Demirbilek ve U14-U12 Takım Başantrenörü Ali Doğan Korkmaz ile Türk basketboluna kazandırdığı yetenekler; Elanur Menteş (18), Edanur Karabulut (17), Elif Batı, Elif Özdemir (15), Azra Gültekin, Dilara Ersoy ve Kosovalı Malvina Haziri (14), Teknik Koordinatör Zafer Kalaycıoğlu'nun talimatı doğrultusunda A takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.
Kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Gökşen Fitik, Özge Yavaş ve Gamze Takmaz gibi tecrübeli isimlerle antrenman yapan genç basketbolcular, çalışkanlıkları ve üst düzey performanslarıyla göz dolduruyor. Gösterilen set oyunlarını ilgiyle izleyerek verilen direktifleri harfiyen yerine getirmeyi amaçlayan gençler, antrenman boyunca büyük bir özveri ile çalışıyor. 
ÇBK'nin kadın basketbolunun lokomotifi olma hedefiyle günden güne büyüdüğünü belirten teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, "Bu büyümeyi gerçekleştirecek olan, gençlerin gelişip A takımda oynayarak bu görevi onların devralması ve bayrağı daha yukarılara taşımasıdır. Bu doğrultuda sürekliliği sağlamamız lazım. Altyapı oyuncularımız 1 hafta boyunca bizimle çalıştı. 4 oyuncumuz milli takımda olduğu için aramızda değil. Onlar da ay sonu itibariyle gelince, antrenmanlarımızı daha güçlü devam edeceğiz" dedi.
Gençlerin çok istekli ve arzulu olduklarını ancak kat etmeleri gereken uzun bir yol olduğunu kaydeden Kalaycıoğlu, "Altyapı oyuncularımızın hepsi burada olmaktan mutlu ve çok istekli, arzulu çalıştıklarını gördüm. Bu da bizi mutlu etti. Bize enerji verdiler. A takım oyuncuları da onlarla yakından ilgilendi. Gençlerimiz gördüler ki, A takımda oynamak için önlerinde kat etmeleri gereken bir yol var. A takıma hemen çıkıp oynamak kolay değil. Ne kadar eksikleri olduğunu, neler yapmaları gerektiğini, burada görev almak için daha çok çalışmaları gerektiğini anladılar. Çok istekli olmaları bu işi başaracaklarını gösteriyor" diye konuştu.
Daha önce A takım havasını soluyan Elanur Menteş ise şunları söyledi:
"Kendimi çok iyi hissediyorum ve A takımla antrenmana çıkmak beni çok mutlu ediyor. 2 senedir onlara alıştım. Esra ablalar çok yardımcı oluyorlar, mutluyum ve heyecanlıyım. Arkadaşlarıma da elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Antrenman esnasında çok heyecanlanıyorlar. Hata yapmaktan korkmamalarını söylüyorum ki hata yaparak büyüyeceğiz. İlk hedefim A takıma çıkmaktı. Onu yavaş yavaş başarıyorum. İkinci hedefim ise milli takım. Milli takımlara giden arkadaşlarımı görünce gururlanıyorum."
A takımla antrenmanlara çıkmanın kendilerini tecrübe kazandıracağının altını çizen Elif Batı da takım halinde iyi çalıştıklarını dile getirerek, "1-2 sene sonra neden A milli olmayalım. 1 sene sonra belki de A takımda oluruz" ifadesini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan genel detay 
Zafer Kalaycıoğlu'nun konuşması
Elanur Menteş'in konuşması 
Elif Batı'nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-08-21 13:52:03

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