Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Mert Ege Köse’nin The Shen’i Art D’Égypte 2025’te

        Mert Ege Köse’nin The Shen’i Art D’Égypte 2025’te

        Mert Ege Köse'nin "The Shen" adlı anıtsal heykeli, Ayça Okay'ın küratöryel katkıları ve uluslararası iş birlikleriyle İstanbul–Kahire–Dubai arasında yeni bir kültürel köprü kuruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giza'da bir Türk sanatçının imzası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Art D’Égypte’nin Forever Is Now serisinin beşinci edisyonu, 11 Kasım – 11 Aralık 2025 tarihleri arasında Giza Piramitleri’nin zamansız manzarası önünde gerçekleşecek.

        Bu yıl Türkiye çağdaş sanat sahnesi için bir dönüm noktası: kamusal alandaki dev ölçekli heykelleriyle tanınan sanatçı Mert Ege Köse, küratör Ayça Okay tarafından kavramsallaştırılan “The Shen” adlı anıtsal heykeliyle etkinlikte yer alıyor. Okay, aynı zamanda Art D’Égypte 2025 edisyonunun küratöryel kurulunda görev alıyor.

        REKLAM

        Bir yıllık hazırlık süreci boyunca gerçekleştirilen saha gezileri ve kapsamlı araştırmalar sonucunda şekillenen The Shen, Asaşsanat’ta atölyelerinde alüminyumdan üretilmiş, yaklaşık 6 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre derinliğinde anıtsal bir yapı olarak Giza Piramitleri’nin önünde konumlanıyor.

        Heykel, Antik Mısır’ın sonsuzluk, bütünlük ve ilahi koruma simgesi olan Shen halkasından ilham alıyor. Köse, bu kadim sembolü zamansızlık, denge ve bütünlük üzerine çağdaş bir meditasyona dönüştürüyor. Her bir form, doğanın kusursuz dengesini hatırlatan bir matematiksel sadelikle tasarlanmış; yüzeylerin parlaklığı izleyiciyi hem kendi varlığıyla hem de çevresiyle ilişki kurmaya davet ediyor. Mert Ege Köse’nin The Shen adlı eseri, piramitlerin önünde yalnızca bir sanat eseri olarak değil, insan, madde ve evren arasındaki sürekliliği hatırlatan bir sembol olarak yükseliyor.

        Art D’Égypte by CulturVator’ın kurucusu Nadine Abdel Ghaffar’ın liderliğinde düzenlenen Forever Is Now bu yıl V, Michelangelo Pistoletto (İtalya), Alexandre Farto aka Vhils (Portekiz), Recycle Group (Fransa/Rusya), Ana Ferrari (Brezilya), Salha El Masry (Mısır), Nadim Karam (Lübnan), King Houndekpinkou (Benin/Fransa), J. Park (Güney Kore) ve Alex Proba & Solid Nature (ABD/Hollanda) gibi dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiriyor.

        “The Shen” projesi, MENA ve KSA bölgesindeki büyük ölçekli sanat projeleriyle öne çıkan AWC Contemporary tarafından destekleniyor. 2021’de Dubai’de kurulan sanat platformu, Akdeniz ile Körfez arasında sanatçıları buluşturmayı ve uluslararası görünürlük kazandırmayı hedefliyor.

        Mert Ege Köse’nin Art D’Égypte katılımı, Türk çağdaş sanatının küresel platformlardaki varlığını güçlendirirken, Ayça Okay’ın küratöryel katkısı ve AWC Contemporary ve Asaşsanat’ın iş birliğiyle İstanbul–Kahire–Dubai hattında yeni bir kültürel köprü kuruyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Ege Köse
        #The Shen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor