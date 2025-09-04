Mert Müldür: Çok iyi mücadele ettik
A Milli Takımımızın oyuncularından Mert Müldür, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi mücadele ettik" dedi.
Giriş: 04.09.2025 - 22:21 Güncelleme: 04.09.2025 - 22:21
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımızın oyuncularından Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.
"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"
Golü ve takımın performansını değerlendiren Mert Müldür, şu sözleri kullandı:
"Biraz deja vu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes %100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz."
