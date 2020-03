Mert Öcal kimdir? Türk manken ve oyuncu Mert Öcal, Arka sokaklar dizisindeki rolüyle tanıdığımız Mert Öcal nerelidir? Survivor ünlüler Mert Öcal kimdir? Yakışıklı oyuncu Mert Öcal hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Oyunculuğu ile ön plana çıkan Mert Öcal’ı survivor 2020’de yarışmacı olarak görüyoruz. Yarışma başladığı andan itibaren hayatı merak konusu olan Öcal ile ilgili tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik. Mert Öcal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte ünlü oyuncuyla ilgili merak edilen her şey haberimizde.

Dizi ve sinemalarda canlandırdığı rollerle izleyenleri kendine hayran bırakan Öcal, son dizisi olan milyonların sevgilisi Arka sokaklar ile hayran kitlesini ikiye katladı. Tarık karakteri ile başarılı bir kötü adam tiplemesi yapan Öcal’ı bu kez de Survivor’da izleyeceğiz.

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Rüyalarda buluşuruz ve doktorlar dizilerinde de rol alan genç adam "Best Model of Turkey" seçilin ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasını birincilikle bitirdi. Sonrasında oyun bitti, görgüsüzler, asla unutma ve nehir dizilerinde de karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu canlandırdığı bütün rollerde başarılı oldu.

Yurt içi yurt dışı fark etmemeksizin pek çok defile ve katalogda görev alan Öcal, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Muhteşem fiziği ve yakışıklılığı ile genç kızların kalbini fethetmeye aday olan Öcal’a Survivor’da başarılar diliyoruz.