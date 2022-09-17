Merve Boluğur: Aşk evliliği yapıyorum

"DÜĞÜNÜMÜZ DE YAKIN ZAMANDA OLACAK"

Mert Aydın da, "Çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüz de en yakın zamanda olacak" diye konuşmuştu.