Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Merve Boluğur imaj değiştirdi! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

        Geçtiğimiz kasım ayında 53 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak değiştirdiği imajıyla verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu!

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak fakat sosyal medyada oldukça aktif bir hayat sürdüren Merve Boluğur, gerek magazin basınına yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

        2

        Sık sık imaj değiştiren Merve Boluğur, bu sefer saçlarını kısa kestirdi. Sosyal medya hesabından son haline gelen yoruma ise; "Ben her zaman imaj yenileyen biri oldum, yeni bir şey değil. Yakışıyor da, mersi." cevabını verdi.

        3

        Merve Boluğur'un yeni imajı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından da olumsuz eleştiri aldı. Ünlü ismin son gönderisine 2600'ün üzerinde beğeni geldi.

        4

        Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan Merve Boluğur son paylaşımlarına yorum gelmesini istemedi ve gönderileri yoruma kapalı yayınladı.

        5

        İşte Merve Boluğur'un son pozu...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Beton mantar öldürüyordu!
        Beton mantar öldürüyordu!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        134 kişiye mezar olmuştu! Yok yok...
        134 kişiye mezar olmuştu! Yok yok...
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        "Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!
        "Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!