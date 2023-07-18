Merve Boluğur imaj değiştirdi! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!
Geçtiğimiz kasım ayında 53 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak değiştirdiği imajıyla verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu!
Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak fakat sosyal medyada oldukça aktif bir hayat sürdüren Merve Boluğur, gerek magazin basınına yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sık sık imaj değiştiren Merve Boluğur, bu sefer saçlarını kısa kestirdi. Sosyal medya hesabından son haline gelen yoruma ise; "Ben her zaman imaj yenileyen biri oldum, yeni bir şey değil. Yakışıyor da, mersi." cevabını verdi.
Merve Boluğur'un yeni imajı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından da olumsuz eleştiri aldı. Ünlü ismin son gönderisine 2600'ün üzerinde beğeni geldi.
Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan Merve Boluğur son paylaşımlarına yorum gelmesini istemedi ve gönderileri yoruma kapalı yayınladı.
İşte Merve Boluğur'un son pozu...