Merve Boluğur imaj değiştirdi! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak fakat sosyal medyada oldukça aktif bir hayat sürdüren Merve Boluğur, gerek magazin basınına yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Sık sık imaj değiştiren Merve Boluğur, bu sefer saçlarını kısa kestirdi. Sosyal medya hesabından son haline gelen yoruma ise; "Ben her zaman imaj yenileyen biri oldum, yeni bir şey değil. Yakışıyor da, mersi." cevabını verdi.