

Oyuncu, konuyla ilgili bir takipçisinin, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna da kayıtsız kalmadı. 33 yaşındaki oyuncu, "Öyle söyleme... Dünyanın en çekici gülümsemesi" dedi.



Boluğur, "Ölmüş ya da ölmemiş 4 kişi bir masada yemek yeme şansın olsa kimler olurdu?" sorusunu, "Einstein, Marilyn Monroe, Jamie Dornan, Tim Burton" şeklinde cevapladı.