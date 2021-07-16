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Merve Özbey: Her kadın güçlüdür

Popçu Merve Özbey, iki yıl aradan sonra yeni single çalışması 'Yerle Yeksan'la sevenleriyle yeniden buluştu. 2019 yılında çıkardığı 'Devran' albümündeki şarkılarla geçtiğimiz iki yıla damga vuran ve zirveden inmeyen Özbey, 'Yerle Yeksan'la 2021'de de zirveye aday

Merve Özbey: Her kadın güçlüdür - Magazin haberleri
"Her kadın güçlüdür"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yıl aranın ardından dinleyicilerle buluşmanın heyecanını yaşayan şarkıcı Merve Özbey, "Yerle Yeksan' acılarla güçlenen kadınların hikayesini anlatıyor. Kadının bu gücünü şarkının klibinde de göreceğiz. Her kadın güçlüdür. Önemli olan bu gücün farkında olmak." dedi.

Söz ve müziğine Can Tosun'un imza attığı şarkının düzenlemesini Celil Yavuz yaptı. Gülşen Aybaba'nın yönetmen koltuğunda oturduğu klip, Kemerburgaz'daki bir stüdyoda çekildi. 'Yerle Yeksan' bugün, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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