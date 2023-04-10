"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncu, "Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü" ifadelerini kullanmıştı.