        Haberler Dünya Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın finanse edilmesi için kullanılmasında ısrarcı | Dış Haberler

        Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın finanse edilmesi için kullanılmasında ısrarcı

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna'ya, "dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen" 140 milyar avro tutarında kredi sağlamayı kabul etmelerini umduğunu belirtti.

        Giriş: 23.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:54
        Almanya'dan 'Rusya'nın dondurulmuş varlıkları' açıklaması
        AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de gazetecilere konuşan Merz, zirvede, Ukrayna'ya desteği artırmanın ve AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmenin yollarını arayacaklarını söyledi.

        Merz, "Rus varlıklarını görüşeceğiz. Önerimin geniş bir onay almasına minnettarım. Ancak tartışmamız gereken birkaç ciddi itiraz var. Bu, özellikle Belçika devleti ve onun sorumluluğuyla ilgili. Bugün ele alacağımız bir konu. Ancak bu konuda da ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Geçen ay, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev'in askeri kapasitesini güçlendirmek ve Moskova'yı müzakere masasına çekmek için Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen yaklaşık 140 milyar avro tutarında faizsiz kredi sağlamayı önerdi.

        Merz, bunun, Avrupa'daki dondurulmuş Rus Merkez Bankası varlıklarına el konulmadan, önemli miktarda mali destek sağlayarak ve hukuki endişeleri gidererek yapılabileceğini savundu. Ancak dondurulmuş varlıkları elinde bulunduran Avrupa finans kuruluşuna ev sahipliği yapan Belçika, bu öneriye itiraz etmişti.

        Belçika hükümeti, yasal sorunlarla karşılaşabileceği ve mali sorumluluğu kendisinin üstlenebileceği endişesini dile getirerek, bu önerinin mali ve hukuki risklerinin tüm AB üye devletleri arasında paylaşılması gerektiğini vurguladı.

