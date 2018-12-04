Mesane tümörü, prostat kanserinden sonra ürolojik sistem içerisinde en sık rastlanan ve kötü huylu olan kanser türü olarak karşımıza çıkıyor.
Erkeklerde, kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla görülür ve sigara kullanımı hastalığın oluşumunu ortalama yüzde 50 oranında etkiliyor.
Bazı iş kollarında kullanılan kimyasalların da, ortaya çıkmasında etkili olduğu hastalığın tedavisinde erken teşhis önemli rol oynuyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, mesane kanserini haber veren belirtilerin önemi ve hastalığın tedavisi hakkında bilgi verdi.
RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA
Mesane tümörü, idrar kesesinde oluşan tüm iyi ve kötü huylu “ur”lara verilen addır. Erkeklerde, kadınlara oranla 4 kat fazla görülen mesane tümörünün % 90’ı kötü huyludur ve geri kalan yüzde 10’luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Kadınlarda mesane tümörü daha kötü seyirli olma eğilimindedir.
SİGARA MESANE KANSERİNİ TETİKLİYOR
Mesane tümörünün görülme yaşı ortalama 50 olarak kabul edilse de Türkiye gibi sigara tüketiminin çok fazla olduğu ülkelerde, bu hastalık çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımına bağlı olarak mesane kanseri günümüzde artık 20’li yaşlarda bile risk oluşturacak duruma gelmiştir.
BAZI İŞ KOLLARINDA ÇALIŞANLAR KONTROL ALTINDA OLMALI
Boya, tekstil, kauçuk, deri ve kimya sektöründe çalışanlar, kuaför ve lastikçiler mesane tümörü vakalarının yüzde 10-15’ini oluşturmaktadır. Bu sanayi sektörlerinde kullanılan bazı kimyasallar, mesane tümörü oluşumuna neden olmaktadır.
VÜCUTTAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNEMSENMELİ
Mesane tümörü erken evrede bile belirti vererek, özellikle idrarda görülen kanla kendini gösteren bir hastalıktır.
Ancak bu işaret, taş ve böbrek sorunları gibi pek çok hastalığın da göstergesi olabileceğinden, altta yatan nedenin iyi araştırılması gerekir. Mesane tümörünü haber veren en sık belirtiler şöyledir:
* İdrarda kan görülmesi (Hematüri). Kanama genellikle ağrısız olarak ortaya çıkar.
* İdrara çıkma alışkanlığının değişmesi
* Sırtın bir bölümünde ağrı
* İştah kaybı
* Nedensiz kilo kaybı
* Vücutta iltihaplanma… Bu durumdan en fazla mide ve bacaklar etkilenir.
* Halsizlik ve yorgunluk hissi
* Kansızlık
Mesane kanserinin tanı ve tedavisinin ilk adımı, altın standart olarak kabul edilen cerrahidir. Başlangıçta, kapalı yolla yapılan mesane tümörünün çıkartılması (TUR ameliyatı) hem tanı ve evrelemeyi sağlar hem de tedavinin ilk basamağıdır.
Daha sonra hastalığın evre ve derecelerine bağlı olarak ileri tedaviler planlanır. Kasa nüfuz etmemiş tümörlerde kapalı olarak tümör çıkartılması ve mesane içine verilecek ilaçlar en etkili tedavi yöntemidir. Tümör eğer kasa yayılmışsa, hastalığın ve hastanın durumuna göre “radikal sistektomi” adı verilen cerrahi yöntem etkili bir tedavi seçeneğidir.
YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ VE DÜZENLİ TAKİP GEREKLİ
Hastalar, tedavi sonrasında sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır. Meyve ve sebzeden zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı, riske yol açabilecek herhangi bir iş kolunda çalışan kişilerin de bu yaşam düzenini değiştirmesi gerekmektedir. Tedavi sonrası en az 5 yıl boyunca düzenli takip altında olmak yaşamsal önem taşımaktadır.
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