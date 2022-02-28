Mesir macunu faydaları 0:00 / 0:00

Mesir macunu ülkemizde Manisa şehri ile anlam kazanmıştır. Tarihi yaklaşık olarak 500 yıl öncesine kadar gider. Türk mutfağında da karşımıza çıkan mesir macunu insan sağlığı açısından oldukça yararlı bir besindir.

Bu kadar fazla faydası olduğu söylenen mesir macunu hakkında sosyal medyada araştırılan belli başlı sorular vardır. İşte sorulan Mesir Macunu Faydaları Nelerdir? Mesir Macunu Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Nedir? sorularının cevaplarını içeriğimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz.

Mesir Macunu Faydaları

Mesir macunu neye iyi gelir sorularına yanıt olarak özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketilmesi gerektiği söylenir. Çünkü bağışıklık sistemini destekleyerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur.

Mesir macunu, egzama ve sedef gibi bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İdrarını yaparken zorluk yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir.

Mesir macunu faydaları İbrahim Saraçoğlu’ na göre içerisinde bulunan baharat karışımları sayesinde öksürüğü kesme özelliğine sahip olan mesir macunu aynı zamanda ciddi bir oranda balgam söktürücü olduğunu söyler.

Yüksek kalori oranına sahip olan mesir macunu, bu sayede kişiyi tok tutma özelliğine sahiptir. Bu nedenle kilo vermek isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiği bilinen mesir macunu, ağrı kesici özelliği sayesinde daha konforlu bir gün geçirmenize imkân sağlıyor.

Mesir macunu vücutta bulunan iltihapları ve enfeksiyonları giderme özelliğine de sahiptir.

Sindirim sisteminin çalışmasına da destek olduğu bilinen mesir macunu, içerisinde bulunan otlar ve baharlar sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasında da etkilidir.

Mesir macunu, emziren annelerde süt arttırma özelliğine de sahiptir.

Yüksek bir enerji kaynağı olduğu bilinen mesir macunu, yorgunluğun giderilmesinde de etkili bir besindir.

Mesir Macunu Zararları

Mide hastalarını rahatsız eder. Özellikle baharatlar mide rahatsızlığı olanlar ve midesi hassas olanlar için olumsuz etki yaratır.

Şeker hastalarını rahatsız eder. Mesir macunun bileşiminde şeker temel maddelerden biri olduğu içi şeker hastaları bu macunu yerler ise kandaki şeker oranı yükselir.

Oldukça yoğun bir içeriğe sebep olmasından ve iştah açıcı özelliğinden dolayı fazla tüketildiği zaman fazla kilolara sebep olabilir.

İçerisindeki fazla baharattan dolayı basura sebep olabilir.

Mesir Macunu Cinsellik

İçerisinde bulunan baharat ve ot çeşitleri sayesinde doğal bir afrodizyak etkisi gösteren mesir macunu hem kadınların hem de erkeklerin cinsel gücünü arttırma özelliğine sahiptir.

Mesir Macunu Nasıl Tüketilir?

Mesir macunu nasıl tüketilir sorularına yanıt olarak uzmanlar yalnızca yiyerek olmayacağını söylemektedir. Kavanozlarda satılan mesir macunu günde 1-2 kaşık yenebilir. Bunun dışında çubuk ile hazırlanan şekli ile de tüketilebilir. İçermiş olduğu baharatların bazılarından karışımı yapılan mesir macunu çayı ya da başka bir adıyla mesir çayı, toz olarak da kullanılabilir.