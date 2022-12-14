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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi'den veda sinyali!

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Hırvatistan maçından sonra yaptığı açıklamayla Dünya Kupası finalinden sonra milli takıma veda edeceğini söyledi

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  • Messi'den veda sinyali!

    Arjantin, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 
  • Messi'den veda sinyali!

    Yıldız oyuncu Lionel Messi ise maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.
  • Messi'den veda sinyali!

    ''SON MAÇIM OLACAK''

    Arjantin basınında Ole'ye konuşan yıldız futbolcu, Pazar günü Dünya Kupası'ndaki son maçın mı olacak? sorusuna ''Evet, kesinlikle evet. Bir sonraki Dünya Kupası için uzun yıllar var ve oynayacağımı sanmıyorum. Böyle bitirmek en iyisidir.'' yanıtını verdi
  • Messi'den veda sinyali!

    Messi, ''Önemli olan ve en güzeli takım halinde hedefe ulaşabilmek. Onca mücadeleden sonra kupaya bir adım uzaktayız ve bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık bu kez de başarmak için uğraşacağız'' dedi.
  • Messi'den veda sinyali!

    Bir sonraki Dünya Kupası 2027'de Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklığı ile düzenlenecek. Messi ise 2027 Dünya Kupası'nda 39 yaşında olacak. 
  • Messi'den veda sinyali!

    Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı. Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan rekoru egale etmiş oldu.
  • Messi'den veda sinyali!

    Messi, maçta takımının ilk golüne imza atarken Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydetti ve kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.
  • Messi'den veda sinyali!

    Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile ilk maçına 17 Ağustos 2005'te Macaristan karşısında çıktı. 
  • Messi'den veda sinyali!

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