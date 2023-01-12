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Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

Dünya futbolunun son 15 yılına damga vuran Ronaldo-Messi rekabeti kıta değiştiriyor! İspanyol basını, Ronaldo'nun ardından Lionel Messi'nin de Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağını öne sürdü. Al Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal'in, Arjantinli yıldız için rekor bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    Kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan ve büyük rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yolları yeniden kesişebilir...
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    Ronaldo'nun Avrupa macerasını noktalayıp Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması gündemdeki yerini korurken, flaş bir iddia da Messi için geldi.
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    İspanyol Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Ronaldo'lu Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal'in Messi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    Arap ekibinin Arjantinli süperstar için yıllık 300 milyon dolarlık teklif hazırladığı ifade edildi. 
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    Suudi Arabistan devletinin dünyada tanınırlığını artırmak için futbol sektörüne büyük önem verdiği ve bu nedenle Ronaldo'nun ardından Messi'yi de ülke futboluna kazandırmak istediği kaydedildi. 
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    Ülkenin en büyük kulüpleri arasında gösterilen Al Nassr ve Al Hilal'in, Ronaldo-Messi rekabetini dünyaya yeniden yaşatmak istediği ve bu nedenle Suudi devleti tarafından Messi transferinin de desteklendiği belirtildi.
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    Messi transferinin gerçekleşmesi durumunda iki yıldızın Barcelona ve Real Madrid'de 10 yıl boyunca yaşadıkları rekabet, kariyerlerinin son döneminde yeniden alevlenecek.
  • Messi için olay iddia! Yeniden Ronaldo'ya rakip oluyor

    PSG ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan 35 yaşındaki Messi, yeni mukavele konusunda Fransız kulübüyle henüz masaya oturmadı. 

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