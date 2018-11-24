AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Mestan Özcan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mestan Özcan'ın aday gösterildiğini açıkladı.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın en büyük kenti Tekirdağ'a hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çabalayacağını söyledi.

Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Özcan, "Öncelikle bana bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde çok iddialıyız ve Tekirdağ ve ilçelerini AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız." dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel de seçimle ilgili çok önceden çalışmaya başladıklarını belirtti.

Teşkilat olarak Tekirdağ'ın hem sorunlarını hem de çözüm yollarını çok iyi bildiklerini dile getiren Yüksel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mestan Özcan'ı partimizin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Bu süreçten sonra tüm partililer olarak Mestan'ın seçilmesi için gece gündüz demeden çalışacağız. Yakın zamanda ilçe belediye başkanlarımız da açıklanacak. Amacımız Tekirdağ il merkezi ile tüm ilçe belediyelerini kazanmak." diye konuştu.

Mestan Özcan kimdir?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1973'te doğan Mestan Özcan, üniversite de dahil olmak üzere tüm tahsilini Tekirdağ'da tamamladı.

Ziraat mühendisi olan ve halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi olan Özcan, evli ve iki kız çocuğu babası.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği görevini de yürütüyor.

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