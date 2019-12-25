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Dünya çapındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşan Big Shoe adlı organizasyona destek veren ve bu destek çerçevesinde 1000 çocuğun hayatını değiştiren Mesut Özil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu süre zarfında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Özil, düğünlerinden önce yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile bu sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldıklarını açıklamıştı. Özil, kampanyaya bağışlarıyla destek olan düğün konuklarına, hayranlarına ve takipçilerine teşekkür ett.

Yaptığı desteklerin ve yardım elini uzatmak istediği çocukların varlığından haberdar olan Özil, 2020 yılında da sosyal sorumluluk kampanyasına destek vereceğini söylerken, “Bu sadece başlangıç! 2020’yi dört gözle bekleyelim ve ihtiyacı olan yüzlerce çocuğa hep birlikte yardım edelim” ifadelerini kullandı.