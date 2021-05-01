Mutlu evlilikleri süren ikiliden Amine Gülşe, 28 yaşına bastı. Eşine bir demet kırmızı gül eşliğinde sürpriz yapan Mesut Özil, Gülşe'nin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan futbolcu, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Gülşe ise eşinin paylaşımına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.