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HaberlerFiskosMesut Özil ile Engin Altan Düzyatan'ın 4 saatlik keyifli yemeği - Magazin haberleri

Mesut Özil ile Engin Altan Düzyatan'ın 4 saatlik keyifli yemeği

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Arsenal'de top koşturan Türk asllı Alman futbolcu Mesut Özil ile birlikte önceki akşam Ulus'taki bir mekanda görüntülendi. İkili, objektiflere birlikte poz verdi

Mesut Özil - Engin Altan Düzyatan
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Engin Altan Düzyatan, Arsenal'de top koşturan Türk asllı Alman futbolcu Mesut Özil ile birlikte önceki akşam Ulus'taki bir mekanda görüntülendi.

Engin Altan Düzyatan, Mesut Özil ve iki arkadaşı, akşam saatlerinde geldikleri mekanda 4 saat kalarak gece 01:00'e kadar sohbet etti. Çıkışta objektiflere birlikte poz veren ikili, keyifli bir yemek yediklerini dile getirdi.

Muhabirlerin geçtiğimiz temmuz ayında Mesut Özil'in İngiltere'de takım arkadaşı Sead Kolasinac'in yaşadıkları hırsızlık olayını sorması karşısında yıldız futbolcunun keyfi kaçtı.

 

 

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