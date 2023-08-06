Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı
Giriş: 06.08.2023 - 16:27
Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanada'dan Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı ve tarihte bunu başaran ilk Türk okçusu oldu.
OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ
Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida´yı mağlup ederek finale yükseldi. Mete Gazoz bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları´nda kota kazandı.