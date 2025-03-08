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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji açıkladı: 9 Mart Pazar bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji açıkladı: 9 Mart Pazar hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Mart ayının gelişiyle birlikte bahar yüzünü göstermeye başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte MGM ile 9 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 23:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:50
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Şubat ayının sona ermesinin ardından bahar havası yurt genelinde etkili olmaya başladı. Birçok kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. İşte 9 Mart Pazar hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari ve Muş çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İSTANBUL 5°C, 13°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 9°C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 4°C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

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