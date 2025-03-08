Konya'nın Karatay ilçesinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) cenazesi, memleketine gönderildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz" dedi. Bölgede sahipsiz köpekleri toplama çalışmalarına hız verilirken, olayla ilgili Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı. Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana El Selci, kurtarılamadı.

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Selci’nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü. Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.

BELEDİYE BAŞKANI KILCA: GECE GÜNDÜZ TOPLAMA YAPIYORUZ

Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Kılca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber şekilde toplama çalışması yaptıklarını aktaran Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kılca, bazı bölgelerin oldukça geniş arazilere sahip olduğunu, bu bölgelerde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini bildirerek, "Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SORUNU TAMAMEN BİTİRENE KADAR ASLA DURMAYACAĞIZ" Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti: "Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim; bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun." Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi. REKLAM SAHİPSİZ KÖPEKLER TOPLANIYOR Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bir bebeğin köpek saldırısında hayatını kaybettiği mahallede, ekiplerin sahipsiz köpekleri toplamak için gece gündüz çalışma yürüttüğünü söyledi. Kılca, olayın yaşandığı mahallede, vatandaşlarla bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. İlçenin büyük yüzölçümüne sahip olduğunu, kırsal ve tarım arazilerinin de geniş yer tuttuğuna işaret eden Kılca, "Barınağımızı yaptık. Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın köpek topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Geçen hafta burada sokaklarda arkadaşlarımız çalışma yürüttü. Karatay'da en fazla köpek bu bölgede. En fazla köpeği de biz topladık. Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. İnşallah kısa sürede hepsini toplamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu iş için 10 araç ve 30 personelimiz görevli." diye konuştu. Elim hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılca, "Acımız büyük, dün geceden bu yana hiçbirimiz uyumadık. Allah rahmet eylesin, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu anda adli ve idari süreç başladı. Sorumlular kimse biz dahil hesap verecek. Tüm ekibimizle 6 aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.