Osimhen'den transfer ve şampiyonluk sözleri!

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANAN TAKIM OLACAĞIZ"

Osimhen, "Şampiyonluk yarışında avantajlıyız. Her maçı kazanacak kaliteye sahibiz. Bunun için mücadele ediyor. Her maça 3 puan almak için çıkacağız ve şampiyonluğu kazanan takım olacağız. Bu şanssız dönemden önce nasıl tüm maçları kazanıyorduysak, aynı şekilde devam edeceğiz. En büyük avantajımız da bizi her yerde destekleyen, her maçımızda ev sahibi avantajı yaşatan taraftarımız olacak." dedi.