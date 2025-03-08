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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den transfer ve şampiyonluk sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den transfer ve şampiyonluk sözleri!

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki santrfor şampiyonlukla ilgili konuşurken, transfer itirafında da bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:18
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        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalya kampında transfer ile ilgili düşünceleri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşünü açıkladı.

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        "ŞAMPİYONLUĞU KAZANAN TAKIM OLACAĞIZ"

        Osimhen, "Şampiyonluk yarışında avantajlıyız. Her maçı kazanacak kaliteye sahibiz. Bunun için mücadele ediyor. Her maça 3 puan almak için çıkacağız ve şampiyonluğu kazanan takım olacağız. Bu şanssız dönemden önce nasıl tüm maçları kazanıyorduysak, aynı şekilde devam edeceğiz. En büyük avantajımız da bizi her yerde destekleyen, her maçımızda ev sahibi avantajı yaşatan taraftarımız olacak." dedi.

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        "GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"

        Nijeryalı yıldız, "Galatasaray'ı, taraftarlarımızı, hocalarımı ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İlk günden beri gördüğüm tek şey sevgi oldu. Bu nedenle Galatasaray ile sezonu şampiyon kapatmak için her şeyi yapmak istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek, takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Tüm takım şampiyonluğa odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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        "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü, "Bence ister oynayanlar ister yedek kalanlar olsun herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Takımda şu an bir birliktelik havası var. Ben de bunu görünce sahada savunmaya yardım ediyorum, markaja geliyorum. Takım savunması için elinden geleni herkes yapıyor." sözleriyle konuşmasını sürdü.

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        "TEKLİFLERE BAKMADIM BİLE!"

        Osimhen, "Devre arasında transfer teklifleri geldi ama dönüp hiçbirine bakmadım bile! Tek isteğim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Sezonu şampiyonlukla bitirdikten sonra transfere bakarız, şu an kafamda transfer ile ilgili tek bir düşünce bile yok." açıklamasını yaptı.

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        26 yaşındaki Nijeryalı santrfor bu sezon G.Saray'da 28 maça çıkarken 22 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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