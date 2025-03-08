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        Haberler Dünya Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık, Gazze'nin yeniden inşası için Mısır Planı'nı destekliyor | Dış Haberler

        Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık, Gazze'nin yeniden inşası için Mısır Planı'nı destekliyor

        Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık, Gazze'nin yeniden imarı için Arap Birliği'nin desteklediği, 53 milyar dolara mal olacak ve Filistinlilerin yerinden edilmediği "Mısır Planı'nı" desteklediklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:50
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        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
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        Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık dışişleri bakanları bir ortak açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı yerine, Arap Birliği'nin Gazze planını desteklediklerinin duyurdu.

        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı Haberi Görüntüle

        Bakanlar, Gazze'nin yeniden imarı için Arap Birliği'nin desteklediği, 53 milyar dolara mal olacak ve Filistinlileri yerinden edilmediği "Mısır Planı'nı" desteklediklerini açıkladı.

        Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, "Plan Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol gösteriyor ve uygulanması halinde Gazze'de yaşayan Filistinlilerin felaket halindeki yaşam koşullarında hızlı ve sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor" ifadesini kullandı.

        Mısır tarafından hazırlanan ve bu ayın başlarında Arap liderler tarafından kabul edilen plan ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddediliyor.

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