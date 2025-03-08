Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık, Gazze'nin yeniden inşası için Mısır Planı'nı destekliyor

Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık dışişleri bakanları bir ortak açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı yerine, Arap Birliği'nin Gazze planını desteklediklerinin duyurdu.

Bakanlar, Gazze'nin yeniden imarı için Arap Birliği'nin desteklediği, 53 milyar dolara mal olacak ve Filistinlileri yerinden edilmediği "Mısır Planı'nı" desteklediklerini açıkladı.

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, "Plan Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol gösteriyor ve uygulanması halinde Gazze'de yaşayan Filistinlilerin felaket halindeki yaşam koşullarında hızlı ve sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor" ifadesini kullandı.

Mısır tarafından hazırlanan ve bu ayın başlarında Arap liderler tarafından kabul edilen plan ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddediliyor.