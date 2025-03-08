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        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı... Maç uğruna 2 çocuk... | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...

        Afyonkarahisar'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Tosun ile 14 yaşındaki Sait Emir Özkul, toprağa verildi. 2 arkadaşın bir spor müsabakasını izlemeye gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:14
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        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
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        Afyonkarahisar'da yürek yakan kaza, 6 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi.

        Hasan Hüseyin Tosun (16) ile arkadaşı Sait Emir Özkul (14), bir spor müsabakasını izlemek için motosikletle yola çıktı.

        HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI

        Hasan Hüseyin Tosun, 16 yaşında hayata veda etti.
        Hasan Hüseyin Tosun, 16 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere göre Hasan Hüseyin Tosun'un kullandığı motosiklet ile Osman Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tosun ile Sait Emir Özkul hayatını kaybetti.

        İKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

        Sait Emir Özkul, 14 yaşındaydı.
        Sait Emir Özkul, 14 yaşındaydı.

        Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul'un cenazeleri, dün ailelerine teslim edildi. Tosun'un cenazesi Eber köyü mezarlığında, Özkul'un cenazesi Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

        Kazayı hafif yaralı atlatan araç sürücüsü Osman Ç. (47) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen Osman Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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        #afyonkarahisar
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