DEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından ilk kez 17 Mart'ta MHP heyetiyle görüşecek. Görüşmenin saati ve yeri henüz belli olmadı. DEM heyeti 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta, "ömrünü tamamladığını" söylediği örgüte silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı yaptı. Örgüt de bu çağrıdan iki gün sonra ateşkes ilan etti.

MESAJIN ARDINDAN BAHÇELİ'DEN TELEFON

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın çağrısının okunmasından bir dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını açıkladı.

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Bakırhan, Bahçeli’nin “Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz” dediğini aktardı. Bahçeli’nin kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

“Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi.”

İLK GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU İLE TEMAS KURULDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın geçen günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradığını bildirildi. Açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var' dedi" ifadelerine yer verildi.

İLK GÖRÜŞME İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından ise ilk yüz yüze görüşme için tarih belirlendi. DEM Parti heyeti, terör örgütü Abdullah Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından ilk kez 17 Mart'ta MHP heyetiyle görüşecek. Görüşmenin saati ve yeri henüz belli olmadı. DEM heyeti 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.