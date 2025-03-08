İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
İstanbul Fatih'te, yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi. Ayrıca sürücü C.K.'nin kullandığı taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi
İstanbul'da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta, Fatih'te Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.
SÜRÜCÜYE 11 BİN TL PARA CEZASI
AA'daki habere göre kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
RUHSATI ASKIYA ALINDI 3 GÜN TRAFİKTEN MEN
Ayrıca, C.K.'nin kullandığı taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.