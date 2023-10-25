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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yaz gibi... Sıcak hava devam ediyor

        Meteoroloji'den açıklama! Yaz gibi... Sıcak hava devam ediyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarından önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 07:23 Güncelleme: 25.10.2023 - 07:23
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İstanbul

        Yağmurlu 25°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Yağmurlu 25°

        Antalya

        Bulutlu 26°

        Trabzon

        Bulutlu 25°

        Bursa

        Yağmurlu 23°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 27°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Bulutlu 18°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        #meteoroloji
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