Meteoroloji'den açıklama! Yaz gibi... Sıcak hava devam ediyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarından önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 25° Ankara Kısmen Güneşli 24° İzmir Yağmurlu 25° Antalya Bulutlu 26° Trabzon Bulutlu 25° Bursa Yağmurlu 23° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Kısmen Güneşli 27° Gaziantep Kısmen Güneşli 26° Ağrı Bulutlu 18°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.