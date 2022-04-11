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Haberler Gündem Son dakika: Meteoroloji'den Bolu Dağı için kar uyarısı
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Meteoroloji'den Bolu Dağı için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili, "Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı

Son dakika: Meteoroloji'den Bolu Dağı için kar uyarısı
Meteoroloji'den Bolu Dağı için kar uyarısı
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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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