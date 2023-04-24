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Meteoroloji'den bu iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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