Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Şemsiyenizi hazırlayın: İstanbul'a yağışlar geri geliyor! İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Şemsiyenizi hazırlayın: İstanbul'a yağışlar geri geliyor! İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre yurt genelinde soğuk ve fırtınalı hava etkisini gösterecek. Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması önerildi. Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatleri puslu ve yer yer sisli geçecek olan İstanbul'a yağışlar geri geliyor. İşte MGM hava durumu raporu ile İstanbul yağışına ilişkin detaylar...

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METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.