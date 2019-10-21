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HaberlerGündemMeteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak uyarısı! İç ve doğu bölgeler için sağanak alarmı!

Meteoroloji'den iç ve doğu bölgeler için sağanak uyarısı!

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in kuzeyi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışın etkisi altında. Batı illerinde ise sabah saatlerinde sis ve pus görülecek

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç),Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANTALYA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON 17°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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