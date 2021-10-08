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Meteoroloji'den uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak ve fırtına var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuvvetli poyraz da etkili olacak. Yağışların akşam ve gece saatlerinde iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Meteoroloji'den uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak ve fırtına var
Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak ve fırtına var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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