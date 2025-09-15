Meteoroloji hava durumu raporu: 15 Eylül hava nasıl olacak, yağış var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Ankara, İzmir ve İstanbul ve diğer illerimizdeki hava durumu merak edildi. Üç kentimizde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde, sıcak ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu tahminleri
Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 15 eylül hava nasıl olacak?
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURSA: 28, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık
RİZE: 26, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu