        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu raporu: 15 Eylül hava nasıl olacak, yağış var mı?

        Meteoroloji hava durumu raporu: 15 Eylül hava nasıl olacak, yağış var mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Ankara, İzmir ve İstanbul ve diğer illerimizdeki hava durumu merak edildi. Üç kentimizde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde, sıcak ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu tahminleri

        Giriş: 15.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:39
        1

        Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 15 eylül hava nasıl olacak?

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BURSA: 28, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu

        3

        ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

        TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık

        RİZE: 26, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu

        4

        KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 32, Az bulutlu

