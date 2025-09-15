Meteoroloji hava durumu raporu: 15 Eylül hava nasıl olacak, yağış var mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA: 28, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu