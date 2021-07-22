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Meteoroloji saat verip uyardı: Yağmur geliyor! Son dakika hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji saat verip bölge bölge yağmur uyarısında bulundu. Bugün Kurban Bayramı dolayısıyla sevdikleriyle plan yapacaklar başta İstanbul olmak üzere birçok ilde serin ve bulutlu havaya uyandı. Peki, bugün hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir'de nasıl? İşte Meteoroloji 22 Temmuz hava durumu raporu...

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağmur geliyor! Son dakika hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞMURA DİKKAT

Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

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