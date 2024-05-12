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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı - Son dakika haberler

        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak etkili olmaya başladı. Adana ve Hatay'tan gelen görüntüler endişeye yol açtı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:08
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        Adana'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü.

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        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu.

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        Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı.

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        Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu.

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        Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor. 

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        HATAY'DA DA BENZER KARELER

        AA'da yer alan habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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        İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

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        Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

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        Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

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