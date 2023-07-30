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        Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı

        Son hava tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ve Adana bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 09:37
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        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Tahmin raporuna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        MGM, rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

        MGM'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri şöyle:

        30 TEMMUZ 2023 PAZAR GÜNÜ

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        1 AĞUSTOS 2023 SALI GÜNÜ

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ

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        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 28°C

        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        VAN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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