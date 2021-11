1115 kişiyle sohbet etti 0:00 / 0:00

Metin Akpınar, BKM yapımı yeni projesi 'Metin Akpınar ile Muhabbet' aracılığıyla 30 yıl sonra yeniden sahneye çıktı. Akpınar, zaman zaman anlattı, zaman zaman seyircilerinden gelen soruları cevapladı.

Metin Akpınar, Zeynep Miraç'ın moderatörlüğünde Maximum Uniq Hall'de; mizahtan siyasete, müzikten yemeğe, umuttan aşka kadar birçok konuda seyircileriyle sohbet ederek, onların sorularını cevaplayarak sahnede olduğu 2 saati aşan süre içinde Türkiye'nin siyasi, sosyo - ekonomik ve kültür - sanat tarihine ışık tuttu.

Kimi zaman kahkahalar atan, kimi zaman duygulanan salondaki 1115 kişi, özel bir projenin parçası olmanın mutluluğunu yaşadı.

O mutluluğu yaşayan kişiler arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak, Ali Sunal - Nazlı Sunal, Onur Atilla - Sinem Atilla, Emel Müftüoğlu, Şevval Sam, Birce Akalay, Murat Akkoyunlu, Cem Gelinoğlu, Anıl Acar, Sedef İybar, Gül Gölge ve Kıvanç Baruönü de vardı.

Metin Akpınar'ın anılarının başrollerinde elbette Zeki Alasya, Ertem Eğilmez, Kemal Sunal ve Haldun Taner vardı. Akpınar, kariyerinde Taner'in özel bir yeri olduğunu söyledi.

Emel Müftüoğlu'nun bir sorusu üzerine Metin Akpınar, zaman zaman Zeki Alasya ile bazı konularda fikir ayrılığı yaşamış olsalar da hiçbir zaman kavga etmediklerini belirterek, evliliklerden uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda örnek teşkil edecek yarenlik yaşadıklarını dile getirdi. Akpınar, fikir ayrılığını bazı zamanlarda uzun uzun tartışarak kendileri için en iyi olan çözümü bulduklarının altını çizdi.

'Metin Akpınar ile Muhabbet'in ilk gününün Metin Akpınar'ın 30 yıl sonra sahneye çıkmasının dışında bir başka özel anlamı daha vardı. İlk buluşma, 2 Kasım'da, sanatçının yaş gününde gerçekleşti.

Yılmaz Erdoğan ile Devekuşu Kabare'de Metin Akpınar ile birlikte sahne alan Demet Akbağ, Metin Akpınar'a bilgi ve anılardan oluşan paylaşımları için teşekkür ederken seyircilere de ikram edilen yaş günü pastası kesildi.

Yılmaz Erdoğan: Bize verdiğiniz heves için çok teşekkür ederiz. Ellerinden öperim ağabey.

Demet Akbağ: Hocam, sizinle tek bir oyunda olsa bile göz göze oynayabildim. Öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim.

Selçuk Metin'in yönettiği, Murat Evgin'in müziklerini yaptığı ve Barış Dinçel'in dekorunu tasarladığı 'Metin Akpınar ile Muhabbet' önümüzdeki günlerde Maximum Uniq Hall'de seyirciyle buluşmaya devam edecek.