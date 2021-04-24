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Metin Yıldız: Şahane bir proje ile geliyoruz

Sevgilisi Ceylan Yılmaz ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıyan oyuncu Metin Yıldız, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Pandemi sürecinde kadına şiddet, kadın cinayetleri ile alakalı bir film yazdım. Bayramdan sonra sete gireceğiz. Şahane bir proje ile geliyoruz" ifadelerini kullandı

Metin Yıldız: Şahane bir proje ile geliyoruz - Magazin haberleri
"Şahane bir proje ile geliyoruz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Metin Yıldız, önceki gün sevgilisi Ceylan Yılmaz ile birlikte Cihangir'de el ele dolaşırken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Yıldız, "Pandemi kısıtlamalarında neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Metin Yıldız, konuyla ilgili, "Kadına şiddet, kadın cinayetleri ile alakalı bir film yazdım. Filmin adı '27' ve 27 dakika sürüyor. Son iki aydır bunun üzerinde çalışıyoruz, sona geldik. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle biz de biraz endişe ediyoruz. Durumun gidişatına bakıyoruz. Teknik olarak oyuncu anlamında her şeyimiz hazır. Biraz daha ortalığın sakinleşmesini bekliyoruz. Bayramdan sonra sete gireceğiz. Çok önemsediğimiz, çok değer verdiğimiz, izleyen herkesin seveceğini düşündüğümüz şahane bir proje ile geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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