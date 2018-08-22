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Metrekare fiyatları İstanbul'la yarışıyor

Türkiye'de turizm bölgeleri hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözdesi. Büyükşehirlerde görünün fiyat artışlarındaki durgunluk, sakin hayat talepleri, sezonluk kiralama taleplerinin yüksek olması yatırımcıları Türkiye'nin kıyı şehirlerine çekiyor. Türkiye'nin en pahalı 50 ilçesinde baktığımız zaman, İzmir, Muğla Antalya gibi kıyı şehirlerinde yer alan ilçelerin metrekare fiyatları İstanbul'un pahalı ilçeleriyle yarışıyor. İlk 50'de 12 ilçe İzmir'den ve 6 ilçe ise Muğla'dan. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberi...

22.08.2018 - 03:01 | Güncelleme:

 

Türkiye genelinde konut ortalama metrekare değerlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz incelemede ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekiyor. Konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilk 50 ilçeye baktığımızda; listenin tamamına yakını kıyı şehirlerimizde bulunan ilçelerden, hatta turistik öneme sahip ve tatil için oldukça rağbet gören bölgelerden oluşuyor.

Listenin ilk 2 sırasında İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri yer alıyor. Beşiktaş'ta konut metrekare fiyatları ortalama 14 bin 270 lira olarak hesaplanıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Sarıyer'de ise ortalama metrekare fiyatları ise 11 bin 350 lira. Listenin 3'üncü sırasında İstanbul'a yakın tatil yerlerinden Bozcaada yer alıyor. Çanakkale'nin bu ilçesinde metrekare fiyatları 8 bin 667 lira olarak kaydediliyor.

İZMİR'DEN 12 İLÇE VAR

Tapusor.com Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu ile yaptığımız inceleme sonucunda İstanbul’dan 12 ilçenin ilk 50'ye giremediğini gördük. İzmir ilçelerince geçtiğimiz iki yıldaki dikkat çekici konut değer değişimlerinin de etkisi ile listede kendine anlamlı bir yer edinilmiş görünmekte. Listede 27 ilçe İstanbul’dan, 12 ilçe İzmir ve 6 ilçe ise Muğla'dan. Listede Ankara'dan 2, Çanakkale, Antalya ve Yalova’dan ise birer ilçe yer alıyor.

Önemli bir diğer konu ise, Türkiye'de en çok konut satışı gerçekleştirilen 2'inci il olan Ankara’dan tüm listede ve alt sıralarda sadece 2 ilçenin yer alıyor olması. Ankara’da konut değerleri arasındaki farklılaşmanın aynı ilçe içerisinde dahi ciddi seviyelerde olduğunu ve bu farkların ortalamaları aşağıya çektiğini nedenlerden biri olarak belirtebiliriz.

BODRUM'DA FİYATLAR 8 BİN LİRAYI GEÇTİ

Muğla tüm önemli sahil ilçeleri ile listede üst seviyelerde İzmir ile birlikte yer almakta. Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da metrekare fiyatları 8 bin 104 lirayı buluyor. Türkoğlu, İzmir ve Muğla’ya yönelik taleplerin, yazlıkların bu bölgeye kayması, sezonluk kiralama gelirlerinin yüksek olması, yabancı talebi, gurbetçi ilgisi gibi konuların geliştiricilerin ve üreticilerin de bölgeye yoğunlaşmasından dolayı olduğunu söyledi. Bununla birlikte, tanıtım faaliyetlerinin artması da özellikle kıyı şeridi ilçelerde değerlin hızla artmasına yol açtı.

Aynı durumun Antalya için de geçerli olduğunu belirten Türkoğlu, "Bölgedeki değer artışları yatırım amaçlı olarak arayışta olan kişilerin de bölgeye yönlenmesini tetiklerken değer değişimine de yukarı yönde ediyor. Özellikle konut sektöründe işlemler ve değerlerdeki durgunluk bu akışın hızlanması için önemli etkenler arasında yer alıyor" dedi.

 

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