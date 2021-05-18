Aslan'a 9 milyar dolarlık teklif 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

AT&T ile Discovery'nin WarnerMedia-Discovery birleşmesini açıklamasının hemen akabinde, bir başka önemli anlaşmayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. The Information'ın haberine göre, Amazon bir süredir alıcı arayan MGM'i satın almak için köklü firmanın kapısını çaldı. Teklifin 9 milyar dolar civarında olduğu da konuşulan bir diğer detay.

1924'te kurulan ve uzun yıllar boyunca Hollywood'un sektöre yön veren stüdyolarından biri olan Metro-Goldwyn-Mayer (MGM),2000'li yıllarda birçok kez iflastan geri dönüp yeniden yapılanmak zorunda kalmıştı. 2020'nin son günlerinde ise MGM'in kendi satışı adına resmi süreci başlatarak iki bankaya uygun bir alıcı bulunmasına dair istekte bulunduğu haberleri çıkmıştı. İlerleyen dönemde Amazon'un, son olarak Netflix'in dahil olduğu MPA üyesi stüdyolar arasına girebilmek adına MGM'i satın alma girişiminde bulunabileceği konuşulurken, ilk somut adımlar yeni atılmışa benziyor.

Global anlamda bir deve dönüşen Amazon'un kurucu ve sahibi Jeff Bezos'un, dünya genelinde 200 milyonu aşkın kullanıcısı olduğu belirtilen Amazon Prime Video'yu daha da büyütmek istediği biliniyor. 2020 yılında içeriklere, bir önceki yıla göre % 40 artışla 11 milyar dolar harcayan Amazon'un ilerleyen süreçte bu açıdan çok daha aktif olacağı düşünülüyor.