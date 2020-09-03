Metro market saat kaçta açılır, kapanır?

Metro market müşterileri Metro Marketsaat kaçta açılıyor?Metro Market saat kaçta kapanıyor? Sorularına cevap arıyor. İşte yanıtı...

Metro Market Çalışma Saatleri Nedir?

Metro Market hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 08:00 ile 21:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bu mesai saatleri şehirlere göre değişiklik gösterebilir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Metro Market Çalışma Saatleri Nedir?

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Bodrum, Trabzon ve Ordu'dakiler hariç bütün Metro Marketler haftanın her günü sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Alış Veriş Merkezleri içerisinde bulunan Metro Marketler ise alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saatleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

Bodrum/Muğla Metro Market: sabah 08:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında hizmet verirken

Ordu Metro Market, pazar günleri 12:00 ile 20:15, diğer günler ise 09:00 ile 20:15 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Trabzon Metro Market, pazar günleri öğlen 12:00 ile akşam 20:15, diğer günler ise sabah 09:00 ile akşam 20:15 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Metro Market Öğle Saati Açık mı?

Metro Market şubelerinde öğle arası mola verilmeksizin hizmete devam edilir.

Metro Market Hafta Sonu Açık mı?

Metro Market hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri de hafta içi olduğu gibi aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Metro Market Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Metro Market’in bütün şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da kapanmadan ayı saat aralığında vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

Metro Market İletişim Bilgileri

Metro Market Genel Müdürlük Adresi: Koçman caddesi Güneşli Kavşağı Güneşli-Bağcılar İstanbul

Metro Market Genel Müdürlük Telefonu: 90 212 4445040

Metro Market Çağrı Merkezi Numarası: 444 5 040