Olay yerinde keşif talep edildi

Metrobüste 23 Eylül 2016 günü Acıbadem durağında şoföre şemsiyeyle saldırıp 11 kişinin yaralanması, birçok aracın da zarar görmesine neden olan yolcu Murat Akbulut'un olaydan 2 yıl sonra yargılanmasına devam edildi.



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu şikayetçiler katıldı. Bazı mağdurların şehir dışında olması nedeniyle ifadelerinin alınması için talimat yazıldığını belirten mahkeme hakimi, taraflara talepleri olup olmadığını sordu.



“BARİYERLERİN DIŞINA ÇIKMAMALIYDI”



Olaydan dolayı zarar gören ve aracı hasar alan bir mağdurun avukatı Hüseyin Altay, yaşanan kazada metrobüsün bariyerlerin dışına çıkmaması gerektiğini belirterek, metrobüs hattını çevreleyen bariyerlerin yeterli güvenliğe sahip olup olmadığını, olaydan sonra bariyerlerde güçlendirme çalışması yapıldığının mahkemece araştırılmasını talep etti.



OLAY YERİNDE KEŞİF TALEBİ



Sanık Akbulut’un avukatı ise müvekkilinin kusur durumunun objektif olarak değerlendirilip bir raporla belirlenmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını istedi.



MAHKEMEDEN CEVAP BEKLEYEN SORULAR



Mahkeme hakimi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak söz konusu olay sonrasında metrobüs bariyerlerinde güçlendirme yapılıp yapılmadığını, metrobüsün bariyeri aşma nedeniyle ilgili beyanda bulunarak bu duruma ilişkin belgelerin sunulmasına karar verdi. Bu cevaplardan geldikten sonra sanık avukatının olay yerinde keşif talebinin değerlendirileceğini kaydeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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