İbrahim Kalın'dan 'Metruk'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzik çalışmalarına da devam ediyor. Kalın, müzisyen Ümit Yılmaz ile birlikte Kemal Başbuğ'un yönettiği 'Metruk' klibi için kameralar karşısına geçti.
Sözü İbrahim Kalın'a müziği Ümit Yılmaz'a ait 'Metruk', Poll Production YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.
METRUK
Toprak toprak kokar senin illerin
Anaların zikri taze güllerin
Zemheride yolun darda melcein
Metruk sanma işte burada dimdik ayakta
Yer gök sana gelir güller içinde
Gölgelere kanma güneş ilinde
Pırıltını koru gönül evinde
Metruk sanma işte burada dimdik ayakta
Bu dağların dumanı gitmez sanma
Bahar gider geri gelmez deme
Dost elinden medet gelir unutma
Metruk sanma işte burada dimdik ayakta
Yer gök sana gelir güller içinde
Gölgelere kanma güneş ilinde
Pırıltını koru gönül evinde
Metruk sanma işte burada dimdik ayakta
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