Meyan bitkisine dikkat! Uzak durun uyarısı! 0:00 / 0:00

DHA

Covid-19 sürecinde pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde de karışık bitkisel çay tüketiminin arttığını ifade eden Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, karışık çay paketlerinin içeriğindeki tehlikeye dikkat çekti. Meyan bitkisinin masum olmadığını belirten Dr. Yıldız, "Meyan çok kolay ulaşılabilen ama çok tehlikeli bir bitki" dedi.

"HİPERTANSİYONU OLANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ"

Meyanın aslen baklagiller ailesinden çalı türü bir bitki olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldız, anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitkinin ülkemizde de yetiştiğini, köklerinin çok farklı kullanım alanı olduğunu belirtip, "Meyanın en yaygın kullanım şekli kaynatılarak çay olarak tüketilmesidir. Bunun dışında tatlı olduğu için şerbet olarak da tüketiliyor. Sindirim ve solunum sistemine, soğuk algınlığına iyi geldiği, ağrı kesici özelliği bulunduğu ve hatta saç ve cilt güzelliğine de katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ancak bu noktada bu bitkinin hiç de masum olmadığını söylememiz gerekiyor. Meyan bitkisi, böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak kan basıncı yani tansiyon yüksekliğine neden olur. Meyan çok kolay ulaşılabilen ama gerçekte çok da tehlikeli bir bitki" dedi.

"İÇERİĞİNE BAKIN"

Hipertansiyonun toplumda çok sıklıkla görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Yıldız, "Hipertansiyonu olanlar marketlerden karışık çay alırken içeriğine bakmalı. İçinde meyan kökü olan çaylardan uzak durmalı. Örneğin tansiyonu kontrol altında olan bir hasta, böyle bir bilgiye sahip olmadığı için karışık bitki çayını tüketiyor ancak tansiyonu fırlıyor. Doğada da tıpkı kekik, ıhlamur gibi kolaylıkla bulunabiliyor. Dağlardan topluyor insanlar. Bu nedenle hipertansiyon öyküsü olan hastaların karışık bitkisel çay tüketimi konusunda çok dikkatli olmaları ve satın aldıkları ürünün içeriğini dikkatlice gözden geçirmeleri gerekiyor" diye konuştu.