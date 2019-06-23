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Mezarlığın kapılarını çaldılar

AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların imece usülü bakımını yaptığı mezarlığın ana kapısıyla iki kabristanın kapısı çalındı

Adana

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların bakımını üstlendiği mezarlıkta, ana kapı da dahil üç kapı çalındı.

AA'nın haberine göre; alınan bilgiye göre, ilçedeki Dedepınarı Mahallesi'nde mezarlığın giriş kapısıyla iki kabristanın kapıları çalındı.

Mezarlığın bakımına öncülük eden esnaf Yusuf Yüksel, mezarlığı ziyareti sırasında durumu fark edince olayı polise bildirdi.
Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yakınının cenazesinin defni sırasında mezarlığın bakımsız olmasından rahatsız olduğunu ve tanıdığı kişilerin de yardımıyla ana kapı ile musalla taşı ve tuvalet yaptırdıklarını belirtti.

Kapıları çalanlara seslenen Yüksel, "Her kim çaldıysa geri getirsin. Onlara iki katı fiyatını ödemeye hazırım" dedi.

Yüksel, mezarlığın, bakım, temizlik, güvenlik ve aydınlatma sıkıntısı bulunduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Bu arada, 20 yıl önce vefat eden oğlu İsmail Kaplan'ın kabrinin demir kapısı çalınan Hüseyin Kaplan (67) da hırsızlığa tepki gösterdi.

Kaplan, kendi çabalarıyla mezarlığın temizliğin yapmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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