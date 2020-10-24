"Mezat çetesi" suç örgütü elebaşılarına 64'er yıl hapis cezası

AA

Mezat çetesi elebaşıları ve üyelerinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

Çetenin mağdurlarının şikayetleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012'de soruşturma başlatıldı. Toplanan deliller sonrası hazırlanan iddianameyle dava açıldı ve sanıkların yargılanmasına 2013'te başlandı.

İddianamede sanıkların, mezat salonunda ihaleye girmek isteyenlere cebir ve tehdit kullanarak mani oldukları, bu şekilde sadece çete üyelerinin katıldığı ihalelerde düşük fiyatlara satışa çıkan eşya ve gayrimenkulleri aldıkları ifade edildi.

Sanıkların, Ankara'nın ilçelerindeki adliye binalarındaki mezat salonlarında da faaliyet gösterdikleri belirtilen iddianamede, çete üyelerinin, kendilerinden habersiz ihaleye giren ve ihaleyi kazananlardan da haraç aldıkları kaydedildi.

İddianamede, bu şekilde haksız kazanç sağladıkları saptanan mezat çetesinin elde ettiği geliri, suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapı dikkate alınarak paylaştığı anlatıldı.

- "Bu aracı aldın ama bize de pay vereceksin"

Bu şekilde 40'tan fazla eylemin aktarıldığı iddianamede, mezat çetesinin mağdur ettiği kişilerin şikayet dilekçeleri ve soruşturma kapsamındaki ifadelerine de yer verildi.

Mağdurlardan N.Ç, 2005 model bir araç için katıldığı ihaleyi kazandığını, daha sonra çete üyeleri tarafından kendisinden haraç istendiğini anlattı.

Kendisinden 400 lira paranın zorla alındığını iddia eden N.Ç, çete üyelerince "Bu aracı aldın ama bize de pay vereceksin, burası bizim ekmeğimiz. Biz kimseye düzenimizi bozdurmayız." diyerek tehdit edildiğini savundu.

- "Seni bir daha ihaleye girerken görürsem öldürürüm"

Müşteki E.K. ise çete üyelerince tehdit edildiğini ileri sürdü. Ankara Adliyesindeki mezat salonu önünde ihale takip etmeye gittiğini bildiren E.K, çetenin elebaşı konumundaki sanıklardan biri tarafından "Seni bir daha ihaleye girerken görürsem öldürürüm." diye tehdit edildiğini anlattı.

- "Bu ihaleye girme akıllı ol"

Müştekilerinden H.Y. de araç ihalesi için gittiği Sincan Adliyesi mezat salonunda, buradaki çete üyelerince etrafının sarılarak ihaleye girmesinin engellendiğini öne sürdü.

Aynı gün ihalesi gerçekleştirilen başka bir araç ihalesine katılmak istediğini bildiren H.Y, araca bakmak için yanına gittiğinde 10-15 kişilik bir grubun kendisine hitaben "Bu ihaleye girme akıllı ol." dediğini kaydetti.

Yaşananlara rağmen ihaleye gireceğini söylediğini ifade eden H.Y, çete üyelerince saldırıya uğradığını ve zanlıların kendileri dışında kimseyi sokmadıkları ihale sonucunda aracı aldıklarını belirtti.

- Hüküm

Yargılama sonucu Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi davayı karara bağladı.

Hanefi G, Hamza A, Aydın A, Vedat A, Fuat G, Gökhan G, Serhat A, Veli A, Recep G. ve Çetin B, mezat çetesinin kurucusu ve elebaşı olarak suçlu bulundu ve yapılanmanın bütün eylemlerinden sorumlu tutuldu.

Sanıklar, "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve yönetme", "şantaj", "yağma", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "güveni kötüye kullanma" ve "tehdit" suçlarından toplam 64 yıl 2'şer ay hapis ile 83'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Diğer 50 sanıktan 12'si beraat ederken, 2'si yargılama aşamasında hayatını kaybettiği için haklarındaki dava düştü.

Mezat çetesinin üyesi olduğu belirtilen 36 sanık ise katıldıkları her bir eylem için "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ihaleye fesat karıştırma" suçundan 6 yıl 3'er ay ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapse mahkum edildi.