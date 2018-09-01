MFK Karvina - Slovacko maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında MFK Karvina ile Slovacko, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 3 puanlı MFK Karvina 13. sırada bulunuyor, Slovacko 9 puana sahip ve 8. sırada. MFK Karvina son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slovacko son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 619 kodlu maçı oynayanlar; MFK Karvina galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Slovacko galibiyet oranı 3.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

MFK Karvina son haftadaki Vysocina Jihlava müsabasında 0-2 kazandı.

Slovacko ise FK Baumit Jablonec maçında 2-0 yenildi.

MFK Karvina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. MFK Karvina, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Slovacko, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Slovacko, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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