14 Mayıs Milletvekili Genel Seçim Sonuçları YSK tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları merak edilirken gözler 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçim Sonuçları'na çevrilmiş durumda... Seçime katılan tüm partilerin oy sonuçları olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi MHP oy oranları 19 Mayıs'ta YSK tarafından seçim sonuçlarının kesin olarak açıklnmasıyla belli oldu. Peki MHP yüzde kaç oy aldı? İşte merak edilen detaylar...