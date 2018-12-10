MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Iğdır Belediye Başkan adayı Sabri Varan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Sabri Varan kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte Sabri Varan ile ilgili detaylar...

SABRİ VARAN KİMDİR?

İşte Sabri Varan ile ilgili detaylar:

Sabri Varan 22 Eylül 1965 tarihinde Gümüşhane’de doğdu.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Ticarete ailesine ait Hasret Kitabevinde başladı.

Siyasete 1991 yılında Refah Partisi’nde Medya Tanıtım’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak başladı.

1995’te Gümüşhane İl Başkanı oldu.

Fazilet ve AK Parti kurucu il başkanlığı yaptı.

Sivil toplum, siyasi parti ilişkileri, halkla ilişkiler konusunda çalışmalar yaptı. Gümüşhanespor ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfında çalıştı. Gümüşhane’nin Sesi Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Fazilet Gazetesi’nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.

TBMM 22. Dönem genel seçimlerinde (2002-2007 yılları arasında) Gümüşhane Milletvekili oldu.

5 çocuk babası olan Varan evliliğini sonlandırmıştır.

Şimdilerde Nesrin Özcan ile evlidir.

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